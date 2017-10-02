Напавший на прохожих в Марселе был гражданином Туниса

Преступник, совершивший в воскресенье нападение на прохожих на вокзале в Марселе, был гражданином Туниса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

По его словам, в момент инцидента на вокзале при нападавшем не было обнаружено никаких удостоверений личности. "Но его личность была установлена сразу же после ЧП по отпечаткам пальцев", - сказал прокурор. Он отметил, что "полиция располагает копией его паспорта, выданного в Тунисе".

Вместе с тем прокурор отметил, что подробности в отношении преступника еще предстоит уточнить. "Нападавшего семь раз задерживала полиция за различные правонарушения, но он не значился в картотеке потенциальных террористов", - добавил Моленс. Правоохранители смогли узнать информацию о преступнике при помощи обнаруженного при нем мобильного телефона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В воскресенье днем на железнодорожном вокзале Марселя Сен-Шарль злоумышленник напал на прохожих, смертельно ранив двух девушек. Сам нападавший был ликвидирован военным патрулем Sentinelle, который нес дежурство на вокзале. Прокурор подтвердил, что преступник, вооруженный двумя ножами, в момент нападения скандировал лозунги во славу Аллаха.

По данному факту антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование. Моленс отметил, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).





