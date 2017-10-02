Полицейские обезвредили открывшего огонь из автомата в медицинском центре «Армения» человека

Сотрудники полиции Армении обезвредили человека, открывшего огонь из автомата в медицинском центре «Армения».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, неизвестный ворвался в медцентр и открыл огонь. Сотрудники полиции сразу обезвредили его. Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Пресс-служба полиции ни опровергла, ни подтвердила слухи о том, что во время стрельбы совершил побег заключенный, который проходил обследование. Побег был пресечен сотрудниками безопасности больницы.

В полиции сообщили, что ведется следствие и ничего более сообщить на данный момент не могут.