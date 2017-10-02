Первый посол Колумбии начинает свою миссию в Армении

Новоназначенный посол Колумбии в Армении Альфонсо Лопес Кабальеро (резиденция в Москве) 2 октября вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Эдварду Налбандяну

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян поздравил посла и выразил надежду на то, что первый посол Колумбии в Армении внесет свой вклад в дальнейшее развитие армяно-колумбийских связей.

Глава МИД выразил уверенность, что аккредитация послов двух стран предоставит широкие возможности для эффективного использования существующего потенциала в двусторонних отношениях.

В свою очередь посол поблагодарил за прием и сказал, что первым послом он приложит максимум усилий во время своей миссии, чтобы придать новый импульс двусторонним отношениям.

На встрече был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки - углубление сотрудничества в международных структурах, расширение правовой базы, налаживание межпарламентских контактов, проведение консультаций между министерствами иностранных дел, а также активизация торгово-экономических и культурных связей.