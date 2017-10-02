Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с массовым расстрелом людей в Лас-Вегасе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в телеграмме говорится:

«С глубокой скорбью узнал об этом ужасном проявлении насилия, произошедшем в городе Лас-Вегасе, которое стало причиной гибели десятков и ранения сотни людей.

В этот трудный момент горя и утраты я выражаю свои глубокие соболезнования и поддержку Вам, дружественному народу Соединенных Штатов и родственникам жертв, желая им силы и крепости духа, а раненым - скорейшего выздоровления.

Мы вместе с народом США молимся за упокой душ жертв и полное выздоровление раненых».