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Иракский Курдистан сохраняет контроль над границей с Турцией


Иракский Курдистан сохраняет контроль над границей с Турцией, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана Кефах Махмуд.

"КПП на границах с Турцией работают в обычном режиме, ничего не изменилось. Никаких шагов ни со стороны турецкого правительства, ни со стороны руководства Курдистана не предпринималось. КПП всегда находились и до сих пор находятся под нашим контролем", — сказал Кефах Махмуд,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам советника, попытка иракских властей взять под контроль пограничные КПП "противоречит конституции и федеральным законам Ирака".

 

 



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