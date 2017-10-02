Иракский Курдистан сохраняет контроль над границей с Турцией, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана Кефах Махмуд.

"КПП на границах с Турцией работают в обычном режиме, ничего не изменилось. Никаких шагов ни со стороны турецкого правительства, ни со стороны руководства Курдистана не предпринималось. КПП всегда находились и до сих пор находятся под нашим контролем", — сказал Кефах Махмуд,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам советника, попытка иракских властей взять под контроль пограничные КПП "противоречит конституции и федеральным законам Ирака".