Глава МИД убежден, что партнерство между ЕС и Арменией пополнится новыми программами

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян придает важное значение контактам между людьми в отношениях Армении и Европейского Союза. Как сообщает Арменпресс, в ходе совместной пресс-конференции с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом об этом сказала глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Министр отметил, что либерализация визового режима является одним из важнейших компонентов углубления мобильности и контактов между людьми, закрепленных в декларациях Вильнюса и Риги.

«Наша повестка дня пополняется новым контентом, в частности, в связи с расширением трансъевропейской транспортной сети есть предложения по снижению гармонизации тарифов на роуминг в странах Восточного партнерства, а также финансирования малых и средних предприятий с местной валютой для развития в странах партнерства. Я убежден, что наше взаимное партнерство будет пополнено другими программами», - сказал он.

По словам Налбандяна, Армения и ЕС сотрудничают в разных сферах - помощь сельским общинам, модернизация пограничных контрольно-пропускных пунктов Армения-Грузия и т. д.

По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна 2 октября в Армению прибыл комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. В ходе визита он проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Армении.