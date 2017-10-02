Правительство Палестины начинает работу в Газе

Палестинское правительство национального согласия приступает к работе в секторе Газа. Об этом объявил в понедельник по прибытии в прибрежный анклав премьер-министр Рами Хамдалла, передает телеканал Sky News Arabia. Его поездка в Газу стала первой с 2015 года. Она осуществляется в рамках достигнутых в сентябре в Каире договоренностей между противоборствующими движениями ФАТХ и ХАМАС по достижению полного примирения.

"Мы хотим закрыть страницу палестинского разделения, - заявил он. - Палестина не может существовать без единства и взаимодействия Западного берега и сектора Газа". По словам Хамдаллы, "палестинское правительство приступает к работе в Газе в соответствии с каирскими договоренностями и сосредоточится, в первую очередь, на облегчении страдания народа (в прибрежном анклаве)",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Газе палестинский кабинет проведет еженедельное заседание. Прибывающим из Рамаллы вместе с главой правительства министрам предстоит принять дела в зоне ответственности профильных ведомств на территории анклава.



