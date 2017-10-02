Ереван намерен расширить сотрудничество с ЕС во всех сферах: глава МИД Армении

У Армении тесные отношения с Европейским Союзом, и Ереван намерен расширить сотрудничество с ЕС во всех сферах, которые представляют взаимный интерес. Как сообщает Арменпресс, в ходе совместной пресс-конференции с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом об этом сказала глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«Наши контакты, встречи, диалоги носят регулярной характер. Сегодняшний визит - еще один шанс продолжить наши обсуждения в Ереване. Европейский союз оказывает значительную помощь в проводимых Арменией реформах, постоянно поддерживает поощрение прав человека и верховенства закона, дальнейшее укрепление демократических институтов, а также усилия Армении по эффективному управлению судебными органами.

Я хотел бы особо подчеркнуть наше партнерство в ходе парламентских выборов, состоявшихся в Армении в апреле прошлого года. За последние два года наше партнерство зафиксировало важные достижения в духе совместной декларации саммита Восточного партнерства в Риге», - сказал Налбандян, подчеркнув, что Армения присоединилась к проекту «Горизонту 2020», завершены переговоры по программам «Креативная Европа», «Общая авиационная зона», также завершено согласование документа о приоритетах Армении и ЕС.

Эдвард Налбандян еще раз напомнил, что было парафировано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, подписание которого в ноябре 2017 года в Брюсселе можно рассматривать как одно из ключевых достижений саммита Восточного партнерства.

«На встрече с Йоханнесом Ханом мы сосредоточились на обсуждении подготовительных работ по подписанию соглашения на предстоящем саммите в Брюсселе», - сказал Налбандян.

Он добавил, что были также обсуждены региональные проблемы, ситуация на Ближнем Востоке и события в Сирии.

«Я представил г-ну Хана усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, подготовку предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана. Г-н Хан подтвердил безусловную и полную поддержку ЕС усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал министр.

По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна 2 октября в Армению прибыл комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. В ходе визита он проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Армении.-0-/36/