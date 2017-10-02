Мадрид пообещал не допустить отделения Каталонии

Испания не допустит отделения Каталонии и будет действовать в рамках закона. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил в понедельник министр юстиции страны Рафаэль Катала в эфире местного телевидения.

"Если кто-то планирует объявить независимость принадлежащей Испании территории вопреки тому, что у него нет на это права, мы сделаем все возможное в рамках закона, чтобы остановить это", - приводят его заявление испанские СМИ.

Ожидается, что власти Каталонии проведут закрытое совещание, в ходе которого руководство автономии обсудит дальнейшие шаги и планы по объявлению независимости Каталонии от Испании.