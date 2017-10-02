Йоханнес Хан: отношения Евросоюза и Армении стали еще лучше

Евросоюз поможет Армении в улучшении регулирующего поля в таких областях, как торговля, услуги, создание предприятий и их деятельность, государственные закупки и др.

Как сообщает «Арменпресс», на совместной с министром ИД Армении пресс-конференции об этом заявил Комиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

«Евросоюз окажет существенную поддержку хозяйствующим субъектам и бизнесменам», - отметил Йоханнес Хан, подчеркнув, что одним из предполагаемых результатов станет инициатива возможности предоставления кредита в местной валюте, что, по его мнению, особенно важно для малого и среднего бизнеса, не имеющего опыта работы с инвалютой.

Обратившись к конгрессу Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе, он отметил, что конгресс засвидетельствует, что все страны Евросоюза взяли на себя обязательства помочь дальнейшему развитию стран Восточного партнерства, о чем говорит его проведение именно в Брюсселе.

«Я могу засвидетельствовать, что отношения Евросоюза и Армении стали еще лучше. Я думаю, тому свидетельство - выборы, проведенные в нынешнем году. Конечно, всегда есть возможности для дополнительного прогресса, к чему следует стремиться. Стабильное и благополучное соседство – то, чего мы должны все достичь. Это в наших общих интересах. В этом заинтересованы все граждане, и они достойны этого», - заключил Й. Хан.

2 октября по приглашению министра ИД Э. Налбандяна в Армению прибыл с визитом Комиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан. В рамках визита предусмотрены встречи с высокопоставленными лицами Армении.