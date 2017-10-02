Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США впервые посетит регион
15:07, 2 Октябрь, 2017
Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шеффер на этой неделе совершит свой первый официальный визит в Ереван и Баку для встречи с руководящими лицами и ознакомления с ситуацией на месте. В это же время он, вместе с другими сопредседателями, примет участие во встречах на высшем уровне.
Об этом сообщили «Арменпресс” в посольстве США в Армении.«США поддерживают процесс мирного решения нагорно-карабахского конфликта и будут активно работать со сторонами в качестве ссопредседателя Минской группы. Как сопредседатель от США, г-н Шеффер защищает нашу неизменную политику, принятую среди сопредседателей – справедливое урегулирование должно исходить из международного права, которое включает Хельсинкский Заключительный акт о неприменении силы, принципы территориальной целостности, равных прав и самоопределения”, - говорится в заявлении посольства США.