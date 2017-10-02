Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США впервые посетит регион

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шеффер на этой неделе совершит свой первый официальный визит в Ереван и Баку для встречи с руководящими лицами и ознакомления с ситуацией на месте. В это же время он, вместе с другими сопредседателями, примет участие во встречах на высшем уровне.

Об этом сообщили «Арменпресс” в посольстве США в Армении.

говорится в заявлении посольства США.