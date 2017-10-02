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Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США впервые посетит регион


Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шеффер на этой неделе совершит свой первый официальный визит в Ереван и Баку для встречи с руководящими лицами и ознакомления с ситуацией на месте. В это же время он, вместе с другими сопредседателями, примет участие во встречах на высшем уровне.

Об этом сообщили  «Арменпресс” в посольстве США в Армении.

«США поддерживают процесс мирного решения нагорно-карабахского конфликта и будут активно работать со сторонами в качестве ссопредседателя Минской группы. Как сопредседатель от США, г-н Шеффер защищает нашу неизменную политику, принятую среди сопредседателей – справедливое урегулирование  должно исходить из международного права, которое включает Хельсинкский Заключительный акт о неприменении силы, принципы территориальной целостности,  равных прав и самоопределения”, - говорится в заявлении посольства США.

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