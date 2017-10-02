Еврокомиссия: референдум в Каталонии был незаконным

Референдум о независимости Каталонии, прошедший 1 октября, был незаконным. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - сказал он.

По словам Схинас, Еврокомиссия не раз подчеркивала, что "ситуация в Каталонии - внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком Испании". "Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз", - отметил он.

Схинас также сообщил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер обсудит в понедельник ситуацию в Каталонии с премьер-министром Испании Мариано Рахойем.