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Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек


Более 50 человек погибли, не менее 200 ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Такие уточненные данные приводит полиция, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



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