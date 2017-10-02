Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек



Более 50 человек погибли, не менее 200 ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Такие уточненные данные приводит полиция, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс