Совет Европы обсудит референдум в Каталонии

Ситуация вокруг референдума в Каталонии будет затронута генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом в среду на заседании уставного органа Совета — комитете министров. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Дэниел Хольтген.

"Мы внимательно следим за событиями в Каталонии, включая действия правоохранительных органов ",- сказал он.

"Генеральный секретарь затронет эти вопросы на заседании Совета министров на уровне послов в среду", — добавил он.