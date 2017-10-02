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Совет Европы обсудит референдум в Каталонии


Ситуация вокруг референдума в Каталонии будет затронута генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом в среду на заседании уставного органа Совета — комитете министров. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Дэниел Хольтген.

"Мы внимательно следим за событиями в Каталонии, включая действия правоохранительных органов ",- сказал он.

"Генеральный секретарь затронет эти вопросы на заседании Совета министров на уровне послов в среду", — добавил он.

 

 

 



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