Нобелевскую премию по биологии и медицине получили ученые из США

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за исследования молекулярных механизмов, контролирующих суточные биоритмы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала "нобелевская неделя". Завтра, 3 октября, станет известен лауреат в области физики, 4 октября - химии. Лауреата премии мира огласят 6 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 9 октября. Последним комитет назовет лучшего в области литературы, когда именно, будет известно позже.

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Лауреатами стали 881 человек и 23 организации. Премия в области медицины присуждалась 107 раз 211 ученым. Самым молодым лауреатом в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет) в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.



