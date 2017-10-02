Урны для референдума в Каталонии прятали во Франции

Урны для референдума о независимости Каталонии, прошедшего в воскресенье, на протяжении двух недель прятали в Северной Каталонии на территории Франции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает каталонский портал ara.cat.

Согласно публикации, для референдума в китайской компании Smart Dragon Ballot Expert заказали 10 тысяч урн. Компания подтвердила, что поставила заказ не в Испанию, а во Францию. Там урны около двух недель ждали своего часа.

"Восемь десятилетий спустя Эльн снова стал местом рождения ключевого события в истории Каталонии", — отмечают в издании.

Эльн — небольшая коммуна во французском департаменте Восточные Пиренеи. Во времена гражданской войны в Испании городок стал приютом для молодых женщин, бежавших от режима Франсиско Франко.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 844 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.