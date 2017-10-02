Власти Каталонии не исключают, что Мадрид может приостановить автономию региона

Правительство Каталонии не исключает, что власти Испании могут приостановить автономию региона в ответ на проведенный референдум о независимости. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник официальный представитель правительства области Жорди Туруль, передает газета El Pais.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Мадрид может применить 155-ю статью конституции королевства, представитель каталонских властей не исключил подобного развития событий. "Государство использовало дубинки в качестве инструмента для диалога", - отметил Туруль, имея в виду действия правоохранительных органов в ходе плебисцита.

Ожидается, что в понедельник в 16:30 по местному времени (17:30 мск) председатель правительства Мариано Рахой примет лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса. Они обсудят ситуацию в Каталонии и возможный ответ со стороны Мадрида.





