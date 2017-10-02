В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек

Не менее 20 человек погибли, более 100 ранены в результате стрельбы в ночь с воскресенья на понедельник возле казино в Лас-Вегасе (штат Невада). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, выступление которого транслировал телеканал CNN.

"На этот момент мы имеем более 100 раненых и более 20 погибших", - сказал он.

Также уточняется, что преступник, открывший стрельбу, ликвидирован.

"Полиция отправилась на место преступления. В настоящий момент подозреваемый мертв. Его личность установлена, это местный житель. Его имя я пока не могу назвать", - сообщил Ломбардо.

Он также добавил, что у нападавшего была спутница, местоположение которой установить не удалось.