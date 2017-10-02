В результате реорганизации школ-интернатов в родные семьи вернулся 51 ребенок

«В Армении стремятся исключить случаи, когда ребенка из-за неблагоприятных социальных условий не оставляют в семье». Об этом на годичной итоговой пресс-конференции объявил министр труда и по социальным вопросам Артем Асатрян, обосновывая необходимость реорганизации интернатов по уходу за детьми.

«Правительство объявило о праве каждого ребенка жить в своей семье. Во многих случаях мы имеем дело с отсутствием родительского умения. Реорганизованные учреждения реализуют совместные с родителями шестимесячные программы, чтобы они могли сами организовать уход за детьми», - передает «Арменпресс» слова министра.

Вследствие реорганизации государственной некоммерческой организации «Вторая ереванская школа-интернат по уходу и защите детей» в «Центр содействия ребенку и семье» 51 из 66 детей вернулись в родные семьи, уход за 15 детьми организован в специальной школе.

В настоящее время в «Центре содействия ребенку и семье» находятся 101 ребенок из 66 семей (Нубарашен - 71 ребенок из 48 семей, Эребуни – 24 ребенка из 14 семей, Шенгавит – 5 детей из 4 семей, в том числе 30 детей от 3 до 6 лет, 34 – 7-10 лет, 37 – 11-18 лет). Детей, нуждающихся в особой опеке - 36 из 31 семьи. Детей-инвалидов – 19 из 18 семей.