69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl

69-летняя модель Мэй Маск (Maye Musk) стала лицом косметического бренда CoverGirl. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Я так рада сообщить, что теперь я официально CoverGirl, в 69 лет! — написала Маск в Twitter. — Красота для всех возрастов».

.@covergirl I'm so excited to say that I'm now officially a COVERGIRL, at 69! Beauty is for all ages. #COVERGIRLMADE pic.twitter.com/xndw5deHXs