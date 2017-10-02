Российский министр воодушевлена опытом Армении по преподаванию шахмат в школе

Побывавшая в сентябре в Армении с визитом министр науки и образования Российской Федерации Ольга Васильева восхищена опытом преподавания шахмат в школе. Министр убеждена, что его можно применить и в России. Как сообщает «Арменпресс», об этом она сказала в эксклюзивном интервью RT.

«Во втором, третьем и четвертом классах Армении шахматы – обязательный предмет. В результате они в нынешнем году заняли шестое место на Всемирной математической олимпиаде, а страна демонстрирует большие достижения в сфере информационных технологий», - заявила О. Васильева, подчеркнув, что подобные достижения всегда взаимосвязаны.

Международная шахматная федерация (FIDE) ранее выразила готовность содействовать внедрению шахмат в российские школы, как обязательного предмета. «Я полностью поддерживаю это предложение», - заявила министр, добавив, что этот предмет обязательно должен быть в школьном расписании.