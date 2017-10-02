В Армении в первом полугодии зафиксирован 35% рост в сфере ИТ

Сфера информационных технологий продолжает оставаться одним из приоритетных направлений развития экономики Армении. На Третьем армянском конгрессе интернет-управления министр транспорта, связи и ИТ Ваан Мартиросян отметил, что правительство РА, верное своей политике, прилагает большие усилия для продуктивного развития и укрепления информационно-коммуникационных технологий.

«В этом направлении могу с радостью констатировать, что в первом полугодии 2017 г в сфере зафиксирован 35% рост. Интернет сегодня стал частью нашей жизни и без него, без привлечения разных слоев общества эта коммуникация невозможна. Я убежден, что темы, обсуждаемые на форуме, дадут варианты решения многих вызовов”, - передает «Арменпресс» слова министра.

С этой точки зрения он выделил важность информационной безопасности, влияния интернета на радио и телевидение, оцифровку библиотек, профессиональное обсуждение проблем облачных технологий и готовность искать совместные пути для их решения.

Глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) Александра Куликова, отметив важность проведения конгресса, сказала, что он дает возможность еще раз поднять проблемы области.

“Гражданское общество было движущей силой интернет-коммуникации. На международной площадке в этой сфере голос Армении всегда был слышен. Я думаю, благодаря совместной работе мы можем достичь ощутимых результатов”, – сказала Куликова.

Менеджер развития европейских филиалов интернет-сообщества Джеран Унал говорил о важности интернет-безопасности.

«Этот вопрос касается всех. Для достижения результата нужна совместная работа всех звеньев. В одиночку невозможно достичь успеха”, - сказал Д. Унал. Он подчеркнул необходимость разработки норм поведения в онлайн-режиме, которые помогут снизить влияние угроз.

“Третий армянский конгресс интернет-управления предполагает провести общественные слушания по ряду вопросов, которые возникли в связи с беспримерно быстрым проникновением интернета в нашу жизнь. Темы обсуждения – влияние интернета на радио и телевидение, личные данные в цифровую эпоху, облачные технологии и т.д.