Военные операции в Афганистане, Ираке и против ИГ обошлись США в $1,7 трлн

Военные операции в Афганистане, Ираке и ряде других стран, а также борьба против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) обошлись США с 2001 года в $1,7 трлн. Такие оценки дают эксперты находящейся в Нортхэмптоне (штат Массачусетс) исследовательской организации "Проект - национальные приоритеты" (National Priorities Project). Она занимается анализом госбюджетных расходов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На своем сайте организация разместила несколько электронных табло, на которых в режиме реального времени показывается, сколько США тратят на войны в целом (с 2001 года) и на отдельные кампании, в частности, в Афганистане, Ираке и против ИГ.

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По данным экспертов, на афганскую войну, которую Вашингтон начал в октябре 2001 года, уже затрачено свыше $785 млрд. "Каждый час налогоплательщики в США платят за эту операцию $4 млн", - указывается на сайте.

На операцию в Ираке, начатую в марте 2003 года, израсходован почти $821 млрд. На противостояние боевикам ИГ - $17 млрд, и "каждый час налогоплательщики платят за военные действия против ИГИЛ $615,5 тыс. долларов", - отмечают эксперты.





