Вопрос возможно дольшего удержания пожилых граждан на рынке труда находится в центре внимания правительства

Министр труда и по социальным вопросам Артем Асатрян начал заключительную пресс-конференцию с поздравления с Международным днем пожилых людей.

«Первое октября Международный день пожилых людей и я желаю, чтобы все наши пожилые сограждане были здоровы и жили достойной жизнью, окруженные семьей и родными», - приводит «Арменпресс» слова министра.

Как сообщил А. Асатрян, 11% населения Армении - люди пожилого возраста, и социальная политика правительства направлена на создание условий для использования их возможностей. Он подчеркнул, что по последнему распоряжению премьера министерство предпринимает шаги для более дольшего удержания их на рынке труда.

«Для интеграции их в общество возникает два вопроса: как их удержать на рынке труда возможно длительный срок, и в то же время решить вопрос безработицы молодежи. Многие европейские страны предметно решают эти задачи, используя трехстороннюю модель правительство-работодатели-профсоюзы. Проводится мониторинг и уточняются рабочие места, которые могут быть заняты пожилыми», - сказал министр.

А. Асатрян подчеркнул, что вопросы предоставления пожилым необходимых услуг и удержания их на рынке труда всегда находятся в центре внимания министерства.