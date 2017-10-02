Открывший стрельбу в Лас-Вегасе убит

Мужчина, открывший огонь по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), убит. Об этом в понедельник, 2 октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление представителя полиции.

Стражи порядка не уточнили, действовал нападавший в одиночку или у него были сообщники.

Ранее 2 октября возле Mandalay Bay Casino неизвестный начал стрелять по участникам и зрителям проходившего там концерта.

В результате нападения два человека погибли, 24 получили ранения. По словам представителя городского департамента здравоохранения, 14 пострадавших находятся в критическом или крайне тяжелом состоянии.