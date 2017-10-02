Посол Армении в Дании вручил верительные грамоты королеве Маргрете Второй

Посол Республики Армении в Датском королевстве Александр Арзуманян 29 сентября вручил верительные грамоты Ее Величеству королеве Маргрете Второй.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью министерства ИД.

Церемония вручения прошла в королевском дворце Фреденсборг, куда делегация во главе с А. Арзуманяном прибыла в сопровождении королевского эскорта. В отдельной беседе, после церемонии вручения, Ее Величество Маргрете Вторая с особым уважением говорила об истории армянского народа и его значительном вкладе в мировую цивилизацию, отметив особую важность развития межгосударственных связей.

Выразив свою благодарность за прием и высказанные пожелания, посол А. Арзуманян отметил, что сформировавшиеся между двумя народами дружеские связи позволят придать новый импульс развитию двусторонних отношений.