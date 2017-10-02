В Дубае в ноябре откроется самая большая в мире фоторамка

Новая достопримечательность Дубая — самая большая в мире фоторамка — откроется в ноябре этого года, заявил муниципалитет города-эмирата.

Проект стоимостью 43,6 миллиона долларов, начатый в 2013 году, должен был официально открыться еще в 2015 году, однако был отложен, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Высота рамки составляет 150 метров, ширина — 93 метра. Сооружение находится в парке Zabeel Park и по форме напоминает рамку для фото или картины. Через нее открывается вид на современный Дубай с одной стороны и на более старую часть города — с другой.

На первом этаже сооружения расположится музей и выставочный зал. Панорамный лифт будет перевозить посетителей наверх, откуда открывается вид на город. Материалы, использованные при строительстве, — невоспламеняющиеся и отвечают стандартам безопасности, отметили в муниципалитете.

Все работы над рамкой будут завершены до конца этого месяца. С ноября в здание будут пускать посетителей. Строительство затянулось из-за нехватки необходимых материалов.

"Проект откроется для посетителей в ноябре. Посетители смогут купить билеты через приложение в мобильном телефоне", — заявили в муниципалитете. Цена билета не сообщается.