СМИ: Пхеньян призвал Сеул выйти из договора о взаимной обороне с США

КНДР призвала Республику Корея выйти из оборонного союза с США и прекратить провокационные действия в отношении Пхеньяна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованной в понедельник в газете "Нодон синмун" редакционной статье.

"Все корейцы должны бороться за то, чтобы незамедлительно отменить договор о взаимной обороне [между Сеулом и Вашингтоном] и заставить оккупационные войска США покинуть Южную Корею", - подчеркивает издание. Авторы статьи отмечают, что данное соглашение является базой для проведения совместных военных учений двух стран и размещения на Корейском полуострове американских стратегических вооружений. "Это представляет серьезную опасность для безопасности в регионе, где война может вспыхнуть в любой момент", - отмечает "Нодон синмун".