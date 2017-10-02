В Малайзии начался суд над обвиняемыми в убийстве брата Ким Чен Ына

Две женщины, обвиняемые в убийстве брата лидера КНДР Ким Чын Ына, в понедельник предстали перед Верховным судом Малайзии и отказались признать свою вину, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиях являются единственными обвиняемыми в убийстве Ким Чон Нама. По версии малайзиских спецслужб, их сообщниками также были четыре гражданина КНДР, которым удалось покинуть Малайзию сразу после убийства. Адвокаты подсудимых потребовали, чтобы их личности были установлены и названы в суде, поскольку их подзащитных обвиняют в заговоре с целью убийства.

Ким Чон Нам - сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына - был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему плеснули в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX. Женщины, обвиняемые в убийстве, утверждают, что их обманули, сказав, что они участвуют в реалити-шоу. В случае признания вины им грозит смертная казнь.