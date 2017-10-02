В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у казино

Полиция американского Лас-Вегаса расследует инцидент со стрельбой вблизи одного из крупнейших казино города, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы расследуем сообщения о стрелке вблизи/в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

По данным газеты Hollywood Reporter, пострадали не менее двадцати человек. Стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Местные СМИ приводят слова очевидцев, которые сообщили, что неизвестный "стрелял сверху" и без остановки. В свою очередь представитель местной больницы заявила, что к ним поступили несколько человек с пулевыми ранениями.

Сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелявший, предположительно, находится в бегах.

Полиция перекрыла ближайшие дороги.

AP Photo / John Locher