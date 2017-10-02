МО: должностное лицо должно указывать сведения о своей службе в армии

Министр обороны РА Виген Саргсян будет продвигать идею о том, что любой гражданин, занимающий должность в сфере общественных услуг или претендующий на нее, должен представить сведения как о своей службе в армии, так и о службе связанных с ним лиц.

На пресс-конференции 2 октября В. Саргсян подчеркнул, что он идет на этот шаг, учитывая, что это очень чувствительная для общества тема и является важным показателем социальной справедливости, равенства и доверия к вооруженным силам.

“Я считаю, что на первом этапе этого будет достаточно для привлечения внимания общества к этому вопросу, что будет содействовать жизнеспособности и эффективности идеи”, - передает «Арменпресс» слова В. Саргсяна.

Он добавил, что это не непосредственное начало процесса, и его результат не проявится на следующий же день, однако с годами сформирует соответствующее отношение. “Я убежден, что это важная программа и при внедрении окажет положительное воздействие”,- заключил министр. -