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Виген Саргсян считает год удавшимся с точки зрения насыщения ВС Армении вооружением


Для ВС Армении текущий год был удачным с точки зрения насыщения вооружением. Об этом 2 октября заявил на пресс-конференции министр обороны В. Саргсян.

“Вооружение – закрытая сфера, но могу сказать, что прошедший год был для нас удачным”, - передает «Арменпресс»  слова министра.

Виген Саргсян добавил также, что Армения последовательно продолжает работу по комплектации вооружения как в рамках 200-миллионного российского кредита, так и иными путями.

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