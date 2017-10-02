Виген Саргсян считает год удавшимся с точки зрения насыщения ВС Армении вооружением

Для ВС Армении текущий год был удачным с точки зрения насыщения вооружением. Об этом 2 октября заявил на пресс-конференции министр обороны В. Саргсян.

“Вооружение – закрытая сфера, но могу сказать, что прошедший год был для нас удачным”, - передает «Арменпресс» слова министра.

Виген Саргсян добавил также, что Армения последовательно продолжает работу по комплектации вооружения как в рамках 200-миллионного российского кредита, так и иными путями.