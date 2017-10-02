Трамп пообещал справиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп пообещал, что, в отличие от своих предшественников Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, «справится» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.
«Хорошее обращение с Человеком-ракетой на протяжении 25 лет не работало, почему оно должно сработать сейчас? Клинтон потерпел неудачу, Буш потерпел неудачу, и Обама потерпел неудачу. У меня неудачи не будет», — выразил уверенность Трамп.
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