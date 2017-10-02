Виген Саргсян считает реальной идею превращения ВПК в локомотив армянской экономики

Армения достигла заметных успехов в развитии ВПК. Об этом сообщил на пресс-конференции 2 октября министр обороны В. Саргсян. «Мы смогли в течение года снабдить армию армянским вооружением и продолжаем делать это с возрастающей силой», - приводит «Арменпресс» слова министра.

Министр считает реалистичной идею превращения ВПК в локомотив армянской экономики. В. Саргсян уверен, что при движении такими темпами Армения сможет также экспортировать военную продукцию, что будет одним из стимулов развития экономики.