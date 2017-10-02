Виген Саргсян: первостепенной задачей Армении является непрерывное повышение боеспособности вооруженных сил

«Непрерывное повышение боеспособности вооруженных сил Армении – наша первостепенная задача», - заявил на пресс-конференции 2 октября министр обороны РА В. Саргсян.

«У нас три основных направления. Первое – оружие, приобретение вооружения и его передача в войска для эксплуатации. Второе – непрерывное повышение боевой подготовки, и третье – повышение эффективности управления войсками”, - передает «Арменпресс» слова министра.

Министр, подводя итоги первого года своего нахождения на этом посту, подчеркнул, что за это время сделано многое, разработаны и внедрены в ВС новые программы, среди которых он выделил “Это я” и “Честь имею”, которые сделают службу в ВС привлекательной для молодежи, а также внедрение концепции «Народ-армия».