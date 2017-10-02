Дорожная полиция выявила 916 граждан, выбрасывающих мусор в неположенном месте

Дорожная полиция, в рамках программы “Чистая Армения”, зафиксировала 1857 случаев выбрасывания мусора в неположенном месте, 916 виновников идентифицированы.

В беседе с «Арменпресс» об этом заявила вр.и.о. начальника управления территориальной инвестиционной политики и практических программ Министерства территориального управления и развития Нарине Аветян, добавив, что к нарушителям применены соответствующие наказания, которые в будущем предполагается ужесточить.

“Дорожная полиция предприняла ряд действий для обнаружения незаконных свалок. 1612 из обнаруженных 1857 уже очищены. На водителей составлены 985 актов о нарушении. 2 акта составлены за выброс строительного мусора или других предметов. Работа продолжается и уже приносит свои плоды”, - отметила Н. Аветян.

По ее словам, для улучшения ситуации необходимы реформы в законодательстве.

“Необходимо провести ряд работ: ввести изменения в кодекс об административных правонарушениях, проект мы уже составили. Он обсужден и скоро будет представлен в правительство”, - сказала она.

По проекту, предусматриваются разные наказания для физических и юридических лиц. За выброс в неположенном месте мусора весом до 2 кг предусматривается штраф в 16-кратном размере МРОТ, а за выброс до пяти покрышек (кроме велосипедных) – 30-кратный”, - добавила она. Предусмотрены штрафы за выброс электроаккумуляторов, тел животных и строительного мусора.

“За выброс инженерных устройств или строительного мусора в большом количестве предусмотрен штраф физлиц в 100-кратном размере МРОТ, а юрлиц – в 300-кратном. При повторном или многократном нарушении сумма штрафа будет удваиваться или утраиваться”.

Проект представлен на общественное обсуждение и затем будет представлен в правительство.