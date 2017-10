Новый посол США в РФ Джон Хантсман в понедельник прибыл в Москву

Новый посол США в РФ Джон Хантсман вместе с супругой в понедельник прибыл в Москву, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Добро пожаловать в Россию, посол и госпожа Хантсман", - написала в своём твиттере утром в понедельник пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH