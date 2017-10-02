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Новый посол США в РФ Джон Хантсман в понедельник прибыл в Москву


Новый посол США в РФ Джон Хантсман вместе с супругой в понедельник прибыл в Москву, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Добро пожаловать в Россию, посол и госпожа Хантсман", - написала в своём твиттере утром в понедельник пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

Она также сопроводила свой твит фотографией четы Хантсман.

28 сентября сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в России. Его предшественник Джон Теффт в тот же день утром покинул Москву, завершив свою дипломатическую миссию.



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