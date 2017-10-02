Новый посол США в РФ Джон Хантсман в понедельник прибыл в Москву
10:17, 2 Октябрь, 2017
Новый посол США в РФ Джон Хантсман вместе с супругой в понедельник прибыл в Москву, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Добро пожаловать в Россию, посол и госпожа Хантсман", - написала в своём твиттере утром в понедельник пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.
Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH— Maria Olson (@USEmbRuPress) 2 октября 2017 г.
Она также сопроводила свой твит фотографией четы Хантсман.
28 сентября сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в России. Его предшественник Джон Теффт в тот же день утром покинул Москву, завершив свою дипломатическую миссию.