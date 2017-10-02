Йоханнес Хан в преддверии форума Восточного партнерства посетит Армению

Комиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан 2 октября посетит Армению в преддверии форума Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября.

Об этом сообщает «Арменпресс со ссылкой на миссию ЕС в Армении.

Комиссар Хан встретится с президентом Армении С. Саргсяном, премьер-министром К. Карапетяном, министром ИД Э. Налбандяном для обсуждения приоритетов форума Восточного партнерства и реализации вопросов углубления отношений Армения-ЕС. Они отражены в новом Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и Приоритетах партнерства, которые и определят приоритеты совместной политики в ближайшие годы.

В сопровождении министра образования, Й. Хан встретится с армянскими студентами и обсудит будущие сферы сотрудничества Армении с ЕС, в частности, новаторства и развития умений.

Перед поездкой Й. Хан заявил: «Это очень важный год для отношений Армения-ЕС, поскольку углубляет и расширяет наше сотрудничество на основе взаимной выгоды. ЕС готов подписать с Арменией новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Вместе с приоритетами Партнерства это сформирует наше сотрудничество, в рамках которого мы предполагаем сделать инвестиции в сферы образования и новаторства, поскольку это стержневые области для развития Армении. Мой визит, во время которого будет обсуждаться также наш совместный прогресс в направлении «20 результатов 2020 г», является подготовительным для следующего форума Восточного партнерства. Цель – получение заметных результатов в повседневной жизни граждан РА».

В рамках визита Й. Хан и министр ИД Э. Налбандян выступят с заявлением для прессы.