Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что испанские силовики изъяли около 700 тысяч заполненных бюллетеней и они не были включены в общий подсчет голосов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом он написал в своем Twitter, не назвав источники информации.

Также Ассанж отметил, что насилие со стороны центральных властей в итоге увеличило количество высказавшихся за независимость и одновременно снизило явку. Он сослался на опубликованный в издании сторонников независимости Шотландии The National опрос, проведенный до голосования. Согласно его данным, первоначально собирались прийти на участки 62 процента каталонцев, а соотношение голосов за и против независимости было 83 к 16 процентам.

По словам Ассанжа, «впереди жесткий путь». Он заявил, что отдает должное, во-первых, народу Каталонии, техническим специалистам и разработчикам, которые, «проявив мужество и способность быстро адаптироваться к обстоятельствам, сохранили свою систему голосования в условиях свирепого натиска», и, вторых, гражданскому обществу Каталонии, «превратившему гнев в организацию».

Ранее Ассанж заявил, что в Каталонии из-за референдума началась первая мировая интернет-война, назвав происходящее там крупнейшим на Западе конфликтом между людьми и властями с момента падения Берлинской стены.