ИГ взяло ответственность за нападение на вокзале в Марселе
Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ) взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе, жертвами которого стали две женщины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рейтер.
В воскресенье неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.
Глава МВД Франции Жерар Коллон допустил, что случившееся — теракт, однако следователям предстоит еще установить все обстоятельства случившегося.
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