Число пострадавших в беспорядках в Каталонии превысило тысячу человек

Более тысячи человек пострадали в результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков в Каталонии, где в воскресенье проходил референдум о независимости региона от Испании, признанный Мадридом незаконным, сообщают органы здравоохранения региона.

В частности, 294 человека пострадали в Барселоне, 355 человек в предместьях города, 46 раненых в центральной части Каталонии, 27 человек - в Таррагоне, 249 - в Жироне, 111 в Льейде, 55 человек - в регионе Террес-де-Лебре, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как минимум двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одному из них в глаз попала резиновая пуля, у другого случился сердечный приступ.

Ранее сообщалось о 761 пострадавшем в результате столкновении с полицией. Медицинская помощь также потребовалась 33 полицейским, обеспечивавшим общественный порядок в воскресенье.

После закрытия избирательных участков премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали. При этом, по сведениям местных властей, в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона.