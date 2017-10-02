Глава Каталонии назвал результаты референдума впечатляющими

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал впечатляющими результаты референдума о независимости автономии от Испании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", — написал он в Twitter, комментируя результаты голосования.

Ранее Пучдемон заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. "Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика", — сказал он в телеобращении.

Глава Каталонии призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.

Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме. Всего в нем приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса.

Против независимости высказались 7,8% избирателей, пришедших на участки, 2% участников голосования опустили пустые бюллетени, 0,89% бюллетеней оказались испорченными.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, которое Мадрид считает незаконным и проведение которого запретил Конституционный суд королевства.

В ходе столкновений с полицией, пытавшейся взять под контроль избирательные участки, пострадали 844 гражданских лица. Травмы также получили 33 сотрудника правоохранительных органов.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении". В то же время он выразил готовность вести диалог с Барселоной в рамках закона.