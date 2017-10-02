АРТАШЕС ГЕГАМЯН: АРМЕНИЯ – ДОСТОЯНИЕ ВСЕГО АРМЯНСТВА И БЕРЕЧЬ ЕЕ НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

Итак, 27 сентября т.г. на обсуждение Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения (далее Комиссия, НС РА) были вынесены вопросы о создании временной комиссии по выходу Армении из Евразийского экономического союза, а также о принятии заявления «О начале в Республике Армения процесса по прекращению действия Договора о Евразийском экономическом союзе» (далее Договор). Отметим, что обсуждение второго вопроса было отложено ввиду неявки докладчика. Однако такой оборот событий не помешал инициаторам этих законопроектов в ходе дискуссий по первому вопросу затронуть весь комплекс «неоспоримых доводов» в пользу выхода Армении из Евразийского экономического союза. Уже сам факт вынесения подобных вопросов на обсуждение Комиссии, тем более в преддверии заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое состоится во второй половине октября т.г. в Ереване, наводит на определенные размышления на фоне того, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недавно сообщил, что планирует принять участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС. «Я продолжу обсуждение этих вопросов (о совершенствовании таможенного администрирования – А.Г.) во время ближайшего заседания межправсовета (ЕврАзЭс), которое состоится в Армении», – сказал председатель правительства 26 сентября 2017 г. на совещании с вице-премьерами. Уже не приходится говорить о весьма неслучайном совпадении, что подобное скоропалительное вынесение абсолютно не готовых для серьезного обсуждения вопросов о выходе Армении из ЕАЭС было инициировано накануне и другого важного события – ожидаемого в ноябре подписания нового договора между Арменией и ЕС, называющегося «Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве», который был предварительно одобрен как Брюсселем, так и Ереваном.

Что же побудило наших коллег из оппозиции вынести эти вопросы в повестку дня НС РА и каковы их основные доводы в пользу принятия решения о выходе из ЕАЭС? Так, в обоснованиях авторов законопроектов приводятся данные Национальной статистической службы РА (далее НСС – А. Г.) о том, что за 2014-2016 гг. сократились международные валютные резервы, занятость населения, был отмечен рост государственного долга, имело место сокращение чистых потоков инвестиций, снижение в долларовом выражении валового внутреннего продукта (ВВП). И все это совершенно бездоказательно преподносится как следствие членства Армении в ЕАЭС. Отмечу, что ваш покорный слуга, будучи избран депутатом Национального Собрания от Республиканской партии Армении за последние годы не раз с трибуны НС РА озвучивал свое мнение о том, что мы далеко не в полной мере реализуем те возможности, которые открылись перед Арменией с вступлением в ЕАЭС. Более того, 8 сентября 2017 г. в статье, опубликованной Государственным информационным агентством «Арменпресс», под заглавием «Арташес Гегамян: Безальтернативность стратегического союза Армении и России», указывались конкретные сферы экономики Армении, инвестировать в которые со стороны России, несомненно, было бы взаимовыгодно для наших стран. Взять хотя бы перезапуск ЗАО «Завод Наирит». Повторюсь, в соответствии с публикацией Федеральной службы государственной статистики России «О состоянии внешней торговли в 2016 году» и «О состоянии внешней торговли в I полугодии 2017 года на импорт продукции химической промышленности и каучук в 2016 г. было потрачено 33 млрд 785 млн долларов, в I полугодии 2017 года затраты на импорт продукции химической промышленности и каучук составили – 18 млрд 558 млн долларов.

Вдаваясь в подробности объяснительной записки наших коллег, не покидает чувство, что из их поля зрения выпали основополагающие статьи Договора, как-то: Статья 4, Основные цели Союза, где четко записано: «Основными целями Союза являются:создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики». Так вот, в 2016 г. в рамках формирующегося единого рынка товаров и услуг Армяно-Российский товарооборот составил 1 млрд 366 млн 974,7 тысяч долларов, увеличившись в сравнении с 2015 годом на 15,1%. За 8 месяцев т.г. товарооборот между Арменией и Россией составил 991 млн 766,9 тысяч долларов, что на 23,5% больше, чем за тот же период 2015 г. Примечательно, что в январе-августе 2017 г. товарооборот Армения-Евросоюз составил 991 млн 766,9 тысяч долларов, обеспечив рост на 23,4% в сравнении с тем же периодом 2016 года, причем следует отметить, что в январе-августе 2017 года экспорт из Армении в ЕС составил 310 млн 14,3 тысяч дол. в сравнении с 226 млн 992,5 тыс.дол. за тот же период 2016 года, обеспечив рост на 37,2% (НСС, «Социально-экономическое развитие Республики Армения в январе-августе 2017 года», стр. 78, 80). Таким образом, утверждение наших коллег из оппозиции о том, что «Фактически членство Армении в ЕАЭС препятствует росту экспорта из Армении в третьи страны, поскольку наряду с вышеотмеченным, этим членством мы лишились возможности свободной торговли с другими субъектами всемирной торговли или возможности установления режима и права ведения привилегированной торговли», ничего общего не имеет с реальным состоянием дел во внешней торговле РА.

Не выдерживают никакой критики и упреки в адрес РА о том, что, к примеру, «Украина заключила 16 соглашений о свободной торговле с 45 странами, в том числе с Канадой, с рядом Балканских стран, которые еще не являются членами ЕС, всего в первом полугодии 2017 года доведя объем экспорта своих товаров на рынки ЕС до 8,5 млрд.долларов». Приведем некоторые цифры, характеризующие состояние экономики Украины на начало 2017 года: 1) Население: 42414900 (на 1 января 2017 года). Для сравнения: в 2002 население Украины составляло – 48240900, в 2010 – 45782592 человек; 2) Курс национальной валюты к доллару на март 2017 года составлял около 26 гривен за 1$. Для сравнения: до конца 2013 года курс составлял 8-8,3 гривен за 1 доллар. Объяснить, чем обернется девальвация гривны в 3,1 раза на обслуживание государственного долга Украины объемом в 70 млрд долларов, оставляем нашим коллегам из оппозиции. Добавим лишь, что ВВП на душу населения Украины составляет $1974, а государственный долг на душу населения – $ 4890; 3) Золотовалютный запас на конец января 2017 г. составил $ 15,445 млрд. Для сравнения: в конце 2013 года золотовалютные резервы Украины составляли 20,415 млрд долларов.

Возьмем другое суждение наших коллег. Так, думается, доводы наших коллег о том, что «Одним из главных принципов экономического развития государства является диверсификация экономических отношений с разными партнерами» – вполне приемлемо и с этим мы полностью согласны. Однако, категорически нельзя согласиться с их другим выводом. «В случае Республики Армения, с вхождением в Евразийский экономический союз получили обратный эффект, поставив под угрозу экономический рост Армении». Такой вывод оппозиции, особенно в свете вышеприведенной статистики, абсолютно безоснователен.

Теперь проанализируем, какие вызовы и угрозы экономической безопасности будут неизбежны для РА в случае ее выхода из ЕАЭС. Вполне естественно, что Армения, окажись вне ЕАЭС, должна четко представить, что в этом случае будут пересмотрены ранее достигнутые с Россией и другими государствами-членами ЕАЭС договоренности. Не приходится сомневаться, что в первую очередь будут пересмотрены льготные тарифы на продажу Армении природного газа. К примеру, на границе РА поступающий из России природный газ будет уже продаваться не по сегодняшней цене $ 150 за 1000 кубических метров, а, скажем по $339,9 за 1000 куб.м. как в случае Молдовы. При этом также отметим, что в 2016 году объем закупок Арменией газа у России составил 1,9 млрд.куб.метров. В текущем году потребление газа в нашей стране возросло, к середине июня объем поставок уже превысил 1 млрд. куб.м и по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. рост составил 35%. Даже при сохранении нынешних объемов поставок газа в случае роста тарифов на $190 за 1000 куб.м. (разница в цене на газ, установленной в настоящее время для Молдовы и для Армении) в годовом разрезе дополнительные затраты потребителей, а именно: энергосистемы, других сфер экономики и населения РА возрастут на 361 млн долларов. С учетом того, что на тепловые электрические станции, работающие на природном газе (по итогам первого полугодия 2017 года ТЭС приходилось 37,9% вырабатываемой электроэнергии, а на атомную электростанцию – 30%, гидроэлектростанции 32%), можно с уверенностью утверждать, что с ростом тарифов на газ неизбежно возрастет и цена на электроэнергию, причем весьма ощутимо. Что за этим последует, не трудно догадаться. Во-первых, существенно повысятся затраты на энергопотребление в расчете на 1000 долларов США валового внутреннего продукта (ВВП) Армении. Отметим, что за период с 1990 по 2014 год РА добилась существенных успехов в снижении показателя энергопотребления в расчете на 1000 долларов ВВП. Так, если в 1991 году на 1000 долларов ВВП РА показатель энергопотребления в пересчете на нефтяной эквивалент, согласно данным Всемирного банка, составлял 694,9 кг (kilograms of oil equivalent), то по итогам 2014 г. – 127,72 кг н.э. Более того, если сегодня РА по показателям энергоемкости ВВП уступает странам региона и ЕС, то рост цен на электроэнергию отрицательно скажется на экономической конкуренто­способности нашей страны, так как повышенные тарифы на электроэнергию вызовут опасную «цепную реакцию», а именно: последует рост себестоимости выпускаемой продукции, что приведет к снижению их конкурентоспособности, а стало быть и понижению объемов реализации, что, в свою очередь, скажется на сокращении производства и росте безработицы. С учетом того, что увеличение тарифов на электроэнергию очень болезненно отразится на малообеспеченные слои населения РА, которые, увы, составляют около 30%, то нетрудно представить, каковы будут социальные последствия этой опасной затеи под названием «Армения выходит из ЕАЭС». Здесь надо иметь в виду и другой фактор. Так, Армянская атомная электростанция оснащена реактором типа ВВЭП-440 и работает на ядерном топливе, которое производится исключительно в России. Вполне ожидаемо, что с выходом РА из ЕАЭС будут пересмотрены действующие в настоящее время (в сторону повышения) цены на ядерное топливо, на тепловыделяющие элементы для ядерного реактора ААЭС, что также будет способствовать росту цен на электроэнергию.

Можно и далее продолжить перечень крайне негативных последствий, которые будут иметь место для нашей страны в случае выхода из ЕАЭС – будь то экономические, социальные и, что совершенно недопустимо, связанные с безопасностью Республики Армения. Здесь немаловажно другое. Даже несмотря на неоднократные заявления высоких руководителей Евросоюза и Евразийского экономического союза о том, что членство Армении в ЕАЭС не мешает ей подписать новое соглашение с ЕС о «Всеобъемлющем и расширенном партнерстве», впрочем как и это новое соглашение с ЕС не противоречит принятым Арменией обязательством в рамках ЕАЭС, отдельные представители оппозиции продолжают противопоставлять эти международные организации. Чего они добываются этим – тема другого анализа. Здесь важно напомнить отношение к ним лидеров ЕС и ЕАЭС. Так, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая в июле т.г. в интервью одной из авторитетных российских электронных СМИ заявила, что не видит противоречий между обязательствами Армении в ЕАЭС и новым договором Еревана с Брюсселем. «Таких противоречий нет, более того, мы очень приветствуем этот договор», – говорит Т.Валовая, напоминая, что Армения – отнюдь не первая страна в ЕАЭС, которая заключает рамочное соглашение с ЕС». Что же касается позиции Евросоюза относительно заключения с Арменией нового соглашения, то об этом неоднократно заявляли высокие представители ЕС. Однако, думается, что наиболее исчерпывающе и корректно на этот счет высказался Президент РА Серж Саргсян в ходе своего визита в Королевство Бельгии 27-28 февраля 2017 г. Так, во время посещения Брюссельского отделения Фонда Карнеги за международный мир, Серж Азатович Саргсян выступил перед участниками встречи с речью, в которой, в частности, сказал: «Правда, членство Армении в ЕАЭС на начальном этапе наши некоторые западные коллеги восприняли шипами, однако я рад, что время все поставило на свои места. Мы готовы способствовать взаимовыгодному сближению отношений ЕАЭС – ЕС. Армения заинтересована в общеевропейском сотрудничестве. Мы хорошо осознаем, что лучший способ решения существующих проблем – сотрудничество, а политика конфликтов и создания новых разделительных линий не имеет будущего». А ведь эти слова, обращенные аудитории, собравшейся в этом авторитетном исследовательском центре, не менее актуальны и для наших коллег – ревностных поборников установления «новых разделительных линий» и ненароком ставших проводниками «политики конфликтов».

Излагая мои раздумья, я не позволил себе опуститься на популистский, балаганный уровень некоторых из моих оппонентов, которые в ходе обсуждений устроили театрализованное представление с целью отвлечь внимание прессы и отдельных политиков (трепетно относящихся к любой ерунде, озвученной оппозицией, дабы не стать мишенью их вульгарной критики) от сути обсуждаемого вопроса. Более того, я воздержался от критики того факта, что в силу разного рода нездоровых соображений безосновательные, порой откровенно циничные, не имеющие ничего общего с реальностью выступления этой публики, тиражируются и отдельными СМИ, которые все еще не пользуются репутацией ангажированных масс-медиа, то бишь грантоедов.

P . S . 29 сентября т.г. Постоянная комиссия по внешним сношениям НС РА провела совместное заседание с Комитетом Совета Федерации по международным делам. До начала совместного заседания состоялась встреча с Первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николаем Васильевичем Федоровым. Эта встреча в немалой степени и предопределила атмосферу делового, критического осмысления проделанной работы, выявления имеющихся резервов, реализация которых послужит дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Хочется с удовлетворением признать, что в атмосфере высокой доверительности были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Вызывает оптимизм, что российская сторона, в лице председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Иосифовича Косачева, поддержала мое предложение и выразила готовность поднять перед Правительством Российской Федерации вопрос об инвестициях по перезапуску ЗАО «Завод Наирит» и по инвестициям в строительство крупного завода по получению ферромолибдена, вольфрамосодержащих лигатур (сплавов) на основе молибдена, солей молибдена, технической трехокиси молибдена. Уже не приходится говорить о том, что на основе медного и молибденового концентратов с экономической точки зрения будет весьма оправданно построить высокотехнологичный современный крупный медеплавильный комбинат. Достаточно сказать, что обеспеченность одного лишь Зангезурского медно-молибденового комбината рудой составляет 150 лет. А после эксплуатации Техутского месторождения в Армении можно будет значительно увеличить производство медного концентрата, что обеспечит будущее производство надлежащим объемом сырья и сделает прибыльным производство конечной продукции. Иначе складывается не вполне приемлемое положение дел в сфере горнорудной промышленности и металлургии. Так, в январе-августе 2017 года было произведено 280,1 тыс.тонн медного концентрата (в 2016 г. за тот же период 257,5 тонн) и 7453 тыс.тонн молибденового концентрата (данные НСС, «Производство основных видов продукции в промышленных организациях в январе-августе 2017 г. (в натуральном выражении, стр. 4») (в январе-августе 2016 г. – 7045 тысяч тонн). И все это минеральное сырье экспортируется в Китай, Болгарию, Румынию, Бельгию, Японию, Швейцарию вместо налаживания крупного производства по производству конечной продукции в Республике Армения с участием российского капитала. Между тем, в 2016 году согласно данным Федеральной государственной статистики России и ФТС Россия закупила металла и изделий из них на сумму около 10 млрд долларов в том числе и из стран, куда Армения экспортировала свое вышеуказанное сырье. То есть нелишне еще раз констатировать, что все еще есть много незадействованных резервов по повышению уровня интегрированности наших экономик, хотя бы в области горнорудной и металлургической промышленности, что в полном соответствии с основными целями, заявленными в Договоре.

Здесь хотелось бы обратить внимание наших скептиков в отношении будущего ЕАЭС и на одно весьма примечательное обстоятельство. Так, согласно доклада «Всемирный эконо­ми­ческий форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016 – 2017» (The Global Com­pe­titiveness Index 2016-2017) позиция России в рейтинге улучшилась с 45 до 43 места. Армения также улучшила свою позицию в рейтинге всемирной конкурентоспособности на шесть пунктов, заняв 73-е место среди 137 стран. Отметим, что Украина в этом рейтинге за­нимает 85 место, а Молдова – 100-е. То есть утверждение наших коллег о том, что членст­во в ЕАЭС отрицательно сказывается на конкурентоспособности также лишено всяких оснований.

Вместо послесловия. В условиях крайне обострившихся международных отношений особенно выпукло выступает степень зрелости политического деятеля, степень зрелости личности. Профессор Роттердамского университета, основатель Нидерландского Педагогического института для содействия развитию Бернард Ливехуд определил три основных свойства зрелого человека: мудрость, мягкость и снисходительность. При написании данной статьи я не стремился попасть под это определение профессора, но в то же время не стал акцентировать на откровенную опасность, с точки зрения государственной безопасности, затеи по инициированию процесса выхода Армении из Евразийского экономического союза. Более того, я старался в возможно мягкой форме обратить внимание читателей на откровенно лживые статистические данные, преподносимые нашими оппонентами как убедительные доводы в пользу выхода РА из ЕАЭС. Не скрою также, что я постарался проявить снисходительность на откровенно хамское выступление одного из коллег в ходе обсуждения этого вопроса на заседании Постоянной комиссии НС РА по внешним связям. Но все это вовсе не означает, что самосознание зрелости не позволит, в частности, мне дать жесткий и жестокий отпор любому, кто в надежде на безнаказанность будет и далее подвергать крайней опасности Армянскую государственность.

Республика Армения – достояние всего армянства и беречь ее наш священный долг.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН,

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии, руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия, Сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, председатель партии «Национальное Единение»

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