Президент Армении принял участие в мероприятиях Дня Гюмри

Президент Армении Серж Саргсян 1 октября принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Гюмри, в рамках которых посетил ряд очагов культуры города, побывал на представляющем традиционный быт гюмрийцев, городские ремёсла и традиции "Фестивале хлеба", принял участие в церемонии открытия Гюмрийской детско-юношеской палаты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян посетил также стройплощадку гюмрийского центра креативных технологий "Тумо", ознакомился с ходом строительных работ. Относительно расширения "Тумо", создания нового центра, Президент Саргсян дал поручение ещё в 2015 году во время совещаний, созванных с целью обсуждения социально-экономической ситуации в Ширакского марза и областных приоритетов с участием ответственных должностных лиц администрации марза и мэра Гюмри. В ходе того же совещания Президент Республики поинтересовался ходом работ по восстановлению улиц Гюмри.

Президенту на месте доложили также о выполненных в этом направлении работах и планах на будущее. Работы по капитальному ремонту и модернизации городской сети внешнего освещения осуществляются на десяти улицах Гюмри при финансовом содействии Европейского банка реконструкции и развития. В результате программы город получит благоустроенные улицы для организации безопасного движения и энергосберегающую сеть внешнего освещения. Президенту Республики в Гюмри представили также ход капитального ремонта на улице Руставели.

Экскурсия Президента по праздничному Гюмри стартовала от комплекса "Чёрная крепость", которая является историко-культурным памятником республиканского значения и находится в зоне охраны историко-культурного музея-заповедника "Кумайри". Серж Саргсян ознакомился с условиями прежде служившего в качестве военной базы, а теперь ставшего культурным центром комплекса, осмотрел открытые на территории "Чёрной крепости" музейные экспонаты, которые рассказывают о строительстве крепости "Александрополь", основании города и об участвовавших в российско-турецкой войне армянских генералах.

Президент Республики в ещё одном очаге культуры Гюмри - Музее Народной архитектуры и городского быта, ознакомился с представленными в выставочных залах экспонатами, которые рассказывают посетителям о самоуправлении Александрополя в период между 60-ми годами XIX века и 20-ми годами XX века, о наиболее распространённых ремёслах, общественном быте и духовной культуре. По поручению Президента музею, имеющему нужду в ремонте, будет оказана финансовая помощь.

В недавно открытом Гюмрийском детско-юношеском Дворце искусства Президенту Сержу Саргсяну представили созданные в результате реализованных строительных работ условия. По заверению ответственных должностных лиц, здесь разместятся и будут осуществлять свою деятельность городские детско-юношеские кружки по пению, танцам, рисованию, декламации, моделированию одежды, изучению иностранных языков и др., будут созданы возможности также для деятельности новых кружков. Президент Республики поинтересовался требующими приоритетного решения проблемами Дворца искусства и пообещал содействовать их по возможности скорейшему решению, подчеркнув важность работы в направлении образования и разностороннего развития детей.

На стройплощадке Центра креативных технологий "Тумо Гюмри" Президенту Республики представили ход работы по капитальной реконструкции здания первого театра Гюмри, которые начались 10 июня 2017 года. По завершении этих работ центр "Тумо" переместится в здание театра и сможет обслуживать порядка 4000 студентов. Центр будет иметь комнаты для учебных занятий, площадки для самообразования, а также будет действовать как очаг культуры, в котором будут действовать большая сцена и кинотеатр, будут проводиться открытые для общества мероприятия.

На находящейся в историко-культурном музее-заповеднике "Кумайри" улице Руставели Президенту Саргсяну доложили о ходе работ по капитальной реконструкции улицы. Отметив, что на сегодняшний день уже заменены линии внешнего водоснабжения, газоснабжения и коммуникаций, связи, установлена ливнеотводная канализация и дренажная система, проведены кабельные линии высоковольтной мощности, воздушные линии низкого напряжения заменены подземными кабельными линиями. Проведены бетонные работы на верхнем слое улицы и поверхность вымощена гранитом, установлены базальтовые бордюры, а тротуары выложены базальтовыми плитами. Наряду с реализованными работами на улице установлены также столбы внешнего освещения и скамейки.

В рамках праздничных мероприятий Президент посетил общинную неторговую организацию Дворец молодёжи Гюмри, где воплощаются в жизнь многочисленные молодёжные инициативы. Эта организация общинного подчинения служит объединению молодёжи культурной столицы Армении, став лучшим местом в городе для проведения досуга, а также организации неформального образования. По случаю Дня Гюмри во Дворце молодёжи организован Фестиваль ремёсел, в котором приняли участие города Гюмри, Ванадзор, Иджеван и Артик, представив работы своих ремесленников.

В конце визита Серж Саргсян зажёг свечу в церкви Святой Богоматери (Святых Семи ран).