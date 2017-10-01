Президент Армении принял участие в церемонии открытия нового пограничного КПП Бавра

Президент Армении Серж Саргсян 1 октября с рабочим визитом отправился в Ширакский марз для участия в церемонии официального открытия нового пограничного контрольно-пропускного пункта Бавра. Сдачей в эксплуатацию контрольно-пропускного пункта Бавра завершается программа таможенной модернизации северных ворот Армении. Этот КПП является третьим современным строением, сданным в эксплуатацию за последний период, после модернизированных КПП Баграташен и Гогаван.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, пограничный пропускной пункт Бавра построен при финансовом содействии Европейского союза и Европейского инвестиционного банка, проект реализован Программой развития ООН (UNDP) Общий бюджет проекта модернизации пропускных пунктов Баграташен, Бавра и Гогаван составляет 54.43 млн евро.

Процесс модернизации пропускных пунктов на государственной границе РА стартовал ещё в 2010 году по распоряжению Президента Республики "Об утверждении стратегии пограничной безопасности и комплексного управления государственной границей РА", за которым последовало утверждение плана мероприятий.

Строительные работы на только что отрытом пропускном пункте стартовали ещё в 2013 году. Построенный на территории площадью одиннадцать гектаров пропускной пункт, который имеет также вертолётную площадку, оснащён всеми современными техническими средствами.

Президент Республики совершил экскурсию по территории пограничного пропускного пункта, ознакомился с созданными условиями и оказываемыми услугами. Президенту Саргсяну доложили, что действующая на пропускном пункте, соответствующая современным критерия "1 остановка, 1 окно", электронная система позволяет в одном месте сконцентрировать деятельность всех оказывающих пограничные услуги структур и обеспечить беспрепятственный обмен информацией между всеми службами.

По заверению ответственных должностных лиц, внедрение современных инфраструктур позитивно отразится на объёмы товарооборота и пассажирооборота Армении с Грузией, а также с третьими странами, создаст новые возможности для транзитных перевозок в направлении Ирана и из Ирана в направлении европейских стран и стран ЕАЭС, а также Грузии, увеличится поток туризма из Грузии в Армении и в противоположном направлении, расширится межгосударственная торговля.

Модернизация пропускного пункта на государственной границе будет способствовать также улучшению уровня жизни местного населения, имея в визу, что в течение строительства созданы временные, а после ввода КПП в эксплуатацию - постоянные рабочие места, посредством которых будет обеспечена ежедневная хозяйственная деятельность пограничного пропускного пункта.

Президенту Республики доложено, что для населения улучшаются также проблемы, связанные со связью и коммуникациями. В рамках проекта параллельно с газификацией нового построенного пункта газифицировано шесть общин Ширакского марза.

В церемонии официального открытия нового построенного пограничного контрольно-пропускного пункта Бавра приняли участия представители государственных органов сферы управления границей РА, а также международных организаций, дипломатического корпуса, в том числе руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Пётр Анатольевич Свитальский, постоянны координатор ООН в Армении, постоянный представитель UNDP Бредли Бузетто, руководитель регионального представительства Европейского инвестиционного банка на Южном Кавказе Себастиен Хусон де Сампини. Среди гостей присутствовала также делегация, возглавляемая первым вице-премьером Грузии, министром финансов Димитрием Кумсишвили.