Эрдоган: Турция ничего не потеряет, если не станет членом Евросоюза

Турция ничего не потеряет, если у нее не получится стать членом Европейского союза (ЕС). Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в воскресенье президент Тайип Эрдоган.

"Анкара готова поддержать инициативы Брюсселя и внести вклад в развитие Европы. Если ЕС откажется, то Турция ничего не потеряет, - приводит его слова агентство. - Турция, по большому счету, не нуждается в членстве ЕС, тогда как политика Евросоюза завязана на Анкаре".

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по словам Эрдогана, "единственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Турции".

Между тем, 13 сентября председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2019 года ЕС не примет в сообщество какие-либо новые страны. Юнкер также подчеркнул, что Брюссель не рассматривает возможным вступление в ЕС Турции.