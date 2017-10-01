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На  острове Крит состоялась встреча Православной и Восточной православной церквей и Объединенным библейским обществом


На  острове Крит состоялась встреча Православной и Восточной православной церквей и  Объединенным библейским обществом.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии Католикосата  Великого Дома  Киликийского, в  послании которого говорится:

«19-21 сентября 2017г. на греческом острове Крит состоялась встреча Православной и Восточной православной церквей и  Объединенным библейским обществом. На этой  встрече  Католикосат Всех Армян представлял архиепископ Езник Петросян, а Католикосат Великого Дома  Киликийского архиепископ Комитас Оганян.

Архиепископ  Комитас зачитал приветственное  послание  Его Святейшества Арама I, подчеркнув важность сотрудничества Православной и Восточной православной церквей и  Объединенного библейского общества.

В остальные три рабочих дня посвятили вопросу  перевода и распространения Священного Писания». 

 



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