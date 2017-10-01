На острове Крит состоялась встреча Православной и Восточной православной церквей и Объединенным библейским обществом.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии Католикосата Великого Дома Киликийского, в послании которого говорится:

«19-21 сентября 2017г. на греческом острове Крит состоялась встреча Православной и Восточной православной церквей и Объединенным библейским обществом. На этой встрече Католикосат Всех Армян представлял архиепископ Езник Петросян, а Католикосат Великого Дома Киликийского архиепископ Комитас Оганян.

Архиепископ Комитас зачитал приветственное послание Его Святейшества Арама I, подчеркнув важность сотрудничества Православной и Восточной православной церквей и Объединенного библейского общества.

В остальные три рабочих дня посвятили вопросу перевода и распространения Священного Писания».