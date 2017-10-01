Время в Ереване: 11:07:36,   1 Октябрь

На значительной территории областей республики ожидается  дождь и гроза


2-3 октября  в областях Армении время от времени, а 4 октября – преимущественно в вечерние  часы и ночью,  ожидается дождь и гроза. Во время грозы возможно усиление  ветра до 17-22 м/с.  

5-6 октября  погода ожидается преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха  2-3 октября понизится на 5-6  градусов, а 5 октября и 6 октября днем повысится  на 3-4 градуса.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване 2-3 октября  время от времени, а 4 октября – преимущественно в вечерние  часы,  ожидается  дождь и гроза. Во время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с. 5-6 октября  погода ожидается преимущественно без осадков.

 



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