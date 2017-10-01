На значительной территории областей республики ожидается  дождь и гроза

2-3 октября в областях Армении время от времени, а 4 октября – преимущественно в вечерние часы и ночью, ожидается дождь и гроза. Во время грозы возможно усиление ветра до 17-22 м/с.

5-6 октября погода ожидается преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 2-3 октября понизится на 5-6 градусов, а 5 октября и 6 октября днем повысится на 3-4 градуса.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 2-3 октября время от времени, а 4 октября – преимущественно в вечерние часы, ожидается дождь и гроза. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 5-6 октября погода ожидается преимущественно без осадков.