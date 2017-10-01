Власти Каталонии сообщяют о 38 пострадавших в результате действий полиции

Власти Каталонии сообщили, что 38 человек пострадали в результате действий полиции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС օб этом сообщили в департаменте здравоохранения.

По сообщению Интерфакс, большая часть из 2315 избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании, признанный Мадридом незаконным, заблокированы полицией, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД Испании.

В большинстве школ, где размещаются избирательные участки, отключен интернет. Сотрудники полиции проводят конфискации урн для голосования. В ряде участков полиция силой выводит людей из зданий.

Произведены первые аресты среди сторонников независимости Каталонии, которые осаждают заблокированные участки. Несколько человек ранены в стычках с полицией.

Толпы собравшихся у избирательных участков скандируют: "Мы все равно проведем референдум!".

Местные СМИ отмечают, что для проникновения на участки полиция использовала кувалды, которыми разбивала входные двери.

При этом, по сообщению МВД Испании, в Каталонии продолжают развертываться дополнительные силы полиции.

Фото – ria.ru - AFP 2017 / Pau Barrena