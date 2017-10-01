Лидеру Каталонии удалось проголосовать на референдуме о независимости региона: полиция Испании конфискует урны для голосовавания

Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон в воскресенье отдал голос на референдуме о независимости Каталонии от Испании, сообщает газета El Pais.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, однако, как уточняют местные СМИ, Пучдемон проголосовал не на том избирательном участке, к которому был приписан, а на другом.

Ранее интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа" сообщал, что гражданская гвардия Испании препятствует работе участка в городе Жирона, на котором изначально должен был голосовать Пучдемон.

Между тем, сотрудники испанской полиции проводят конфискации урн для голосования на избирательных участках, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании, признанный Мадридом незаконным, сообщают западные СМИ со ссылкой на МВД Испании.

"Это первые урны для голосования и бюллетени, изъятые полицией в Барселоне. Офицеры (полиции - ИФ) продолжают развертывание в Каталонии", - говорится на странице МВД Испании в твиттере.

А местные СМИ сообщают о различных случаях, когда полиция препятствовала жителям голосовать на референдуме или силой прокладывала себя дорогу на избирательные участки.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.

В Каталонии проживает примерно 16% населения Испании. Около 25,6% испанского экспорта приходится на произведенные в Каталонии товары. 19% испанского ВВП обеспечивает именно эта автономия. В Каталонию направляется 20,7% иностранных инвестиций. Долг Каталонии составляет 35,3% ВВП.

Фото - Reuters